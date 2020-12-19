بوشناف يستثني أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني

استثنى وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب.

وقال بوشناف، في بيان، إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم.

وباشرت لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس في منطقة الصابري بمدينة بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المؤقتة.

وتهدف اللجنة لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.

ويستهدف الإجراء كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع.

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