«معيتيق»: أنا شددت على أن التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب

قال أحمد معيتيق، نائب رئيس “المجلس الرئاسي” إنه شدد على ضرورة الاستفادة من قدرات الشباب من خلال سوق عمل آخر بانخراطهم في القطاع الخاص بدعم مباشر من الحكومة، وقال: “شددنا على أن التنمية في ليبيا تعتمد على الشباب من خلال الاستقرار وليس المواجهات المسلحة التي ستعيدنا إلى المربع الأول” وفق قوله.

“معيتيق” أضاف على حسابه بـ”فيسبوك” أنه شارك في ورشة عمل مساء اليوم الجمعة لمناقشة قرار المجلس الرئاسي رقم”567″، لسنة 2020 م بشأن تشغيل وتدريب الشباب العاطلين عن العمل بحضور وزير العمل والتأهيل، ورئيس الهيئة العامة للثقافة ووكيلا الوزارة لتشغيل الشباب وشؤون التدريب، وقال إنه أكد خلالها دور الشباب في عملية البناء والتنمية في مرحلة الإصلاحات الاقتصادية الجاري تنفيذها في إشارة لقرار مصرف ليبيا المركزي الذي صدر مؤخرا بشأن توحيد سعر الصرف والإصلاحات التي بدأ تنفيذها خلال العام 2018م ستحدث تغير في سوق العمل في ليبيا، وفق تعبيره.

وواصل “معيتيق”: ” تواجدنا اليوم مع نخب الشباب في عدد من التخصصات والاستماع لمقترحاتهم حول تشغيل الشباب لدخولهم سوق العمل يفتح الآفاق لوزارة العمل والتأهيل لتنفيذ القرار بكل تفاصيله لدعم الشباب في القطاعين العام والخاص” على حد وصفه.

وتابع في بيانه: “فيما أعلن وزير العمل خطة الوزارة لتنفيذ القرار بتدريب وتشغيل الشباب بتكليف لجان عمل لحصر الشباب الباحثين عن العمل في مكاتب التشغيل في كل مناطق ليبيا الذين يتجاوز عددهم “977 .244″ ألف شاب ،مقابل تسجيل أكثر من 2مليون موظف في القطاع العام، وأكد على أهمية القطاع الخاص وتوعية الشباب للانخراط فيه وتقديم ضمانات من الحكومة لدعمه لخلق ثقة بين الباحث عن العمل والحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ القرار وتحفيزهم لدخول سوق العمل ودعمهم بتخصيص الميزانيات اللازمة من خلال المشاريع الصغرى والمتوسطة”.