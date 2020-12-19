الأرصاد: الطقس معتدل على أغلب المناطق مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تستمر الرياح نشطة نسبيا على بعض مناطق الغرب خاصة الشمال الغربي مع تكاثر السحب من حين لأخر.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن هناك احتمالية لسقوط أمطار متفرقة، موضحة أن الطقس يميل للاعتدال على أغلب المناطق، فتتكاثر السحب على مناطق رأس اجدير حتى سرت و سهل الجفارة والجبل الغربي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع أن تكون فرصة سقوط الأمطار أفضل على بعض المناطق بداية من يوم الإثنين، و الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول مساء غدا إلى جنوبية غربية فشمالية غربية، و درجاتالحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية ولا تتجاوز 17 درجة على المرتفعات الجبلية وتسجل انخفاضا تدريجيا بداية من مساء الغد.

وأشار المركز إلى أن مناطق الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد و الواحات و مراده ستكون بها السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا،واحتمال تكون ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر، و الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 17 درجة على المرتفعات الجبلية.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة و سبها و غـات و غدامس و الحمادة ستتكاثر فيها السحب أحيانا يوم الإثنين على أقصى الجنوب الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، و الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة، وتصل اليوم على غات إلى 30 درجة، وتنخفض يوم الغد، كما ستكون السماء صافية على مناطق الكفرة و السرير و تازربو و الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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