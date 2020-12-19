الآغا يدعو لتوفير العملة الأجنبية نقدا للمواطن

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

دعا مسؤول قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، رمزي الآغا، إلى توفير العملة الأجنبية نقدا في المصارف لكي يتحصل عليها المواطن للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

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وقال آغا في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “إذا أردتم الإيجابية والتفاؤل فيجب توفير العملة الأجنبية نقدا في المصارف لكي يتحصل عليها المواطن للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج “.

وبين آغا إن البطاقات الاكترونية “ستحافظ على وجود فرق في سعر الصرف مابين المصارف والسوق السوداء وهذا مايزيد الطلب على العملة” مضيفا “ستجعل تهريب الأموال للخارج أسهل بكثير من تهريبها نقدا وخصوصا الآن حيث معظم المصارف التركية لديها نقاط بيع في السوق الموازي يتم خصم البطاقات في ساعات دون علم المصرف المركزي” كما “سيتحمل المواطن مصاريف الزيادة التي تخصمها المصارف الأجنبية والمحلية على عمليات السحب”.

وأضاف “الأهم بيان من مجلس إدارة مصرف ليبيا يوضح فيه للشعب الليبي خطته في تعديل سعر الصرف دون الدخول في مصطلحات عاطفية”.