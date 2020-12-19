بلدية بنغازي تتعاقد على إجراء دراسات لصيانة 7 جسور

تعاقدت بلدية بنغازي على إجراء الدراسات والإختبارات والتصاميم الفنية وجداول الكميات والخرائط التنفيذية لعدد سبعة جسور داخل البلدية وهي :جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، جسر الزريرعية المعبر المائي رقم (1 ) بجوار مقر التموينية، جسر تقاطع شارع 7 أكتوبر مع شارع الجزائر، والجسر الحديدي بطريق المطار بالقرب من مستشفى الجلاء .

وبحسب بيان للبلدية، ضمت الجسور المتعاقد على إصلاحها: جسر محمد الدُرة بطريق العروبة “جسر طرابلس”، جسر الطريق الدائري الأول المُتقاطع مع طريقة العروبة، و جسر منطقة جليانة بالقرب من فندق أوزو المؤدي إلى ميناء بنغازي.

وتأتي هذه الأعمال تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني بشأن العمل على صيانة عدد من الجسور داخل بلدية بنغازي .