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آكار يزعم أن أنقره لم ترتكب أي مخالفة للقانون الدولي في ليبيا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن بلاده لم تُقدِم على أي عمل يخالف القانون الدولي في ليبيا، وفق قوله.

وأضاف “خلوصي”، في تصريحات صحفية، أن فرنسا أرادت التغطية على جرائمها باستحداث عملية إيريني، على حد تعبيره.

وتتحرك تركيا في ليبيا بشكل يوحي بوجود خطة تهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، في خطوة تعكس تحدياً واستباقاً لسيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي عقب الانتخابات الرئاسية.

وتعمق التحركات التركية الشكوك بشأن هشاشة الاتفاق الليبي، لاسيما مع استمرار إرسال أنقرة للأسلحة إلى ليبيا قبل أيام من توقيع الاتفاق، إضافة إلى خرقها للاتفاق من خلال نشر وزارة الدفاع التركية تغريدات مفادها استمرار تدريبها لميليشيات حكومة الوفاق في إطار الاتفاقية العسكرية الموقعة في نوفمبر الماضي

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • يااكار ياحمار تركيا ارتكبت جرائم حرب واضحة طبقا للقانون الدولى وبادلة دامغة بارسال اسلحة ومرتزقة عبر طائرات وسفن مدنية وراينا اعتراف طاقم سفينة نانا اللبنانية امام القضاء الايطالى بذلك ومع ذلك لن يتم القصاصرمن المجرم اردوغان لانه نفذ اوامر اسياده الكبار ترامب وبوتن فى تنفيذ هذه العمليات القذرة مقابل حمايته من المحاسبة الدولية والادلة ايضا دامغة على ان اردوغان مجرد كلب صيد لامريكا وروسيا فبالامس هدد الروس الاكراد بتسليط كلبهم التركى عليهم اذا لم يسلموا عين عيسى للنظام السورى وراينا الصفقة القذرة مع الروس والنظام بالانسحاب من خمس نقاط مراقبة فى ادلب عموما الحساب سيكون من الله حتى لو كنتم فى حماية قوى شيطانية كبرى تتحالفون معها حيث وعد رسول الله فى حديثى ابوهريرة بصحيح مسلم لو كنت مسلم اقرأهما بفتح اسطنبول على يد الجيش المسلم المنتصر على الناتو واقتسام غنائمها دون قتال فاين جيش الدعارة التركى وقتها طبعا بح بح واردوغان كخ كخ اتفوووووه عليك حمار يااكار كلب من كلاب النار

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  • القانون الدولى فى اجازة مفتوحة وحل محله شريعة الغاب وانتم مجرد اداة قذرة يلعب بها الكبار من القوى العظمى امريكا وروسيا وتصور الصعلوك اردوغان انه يلعب مع الملوك فلعبوا به واستغلوه اسوأ استفلال وان كان فشل فى شرق المتوسط بسبب الخازوق الاحمر الفرنسى وفى ليبيا بسبب الخازوق الاحمر المصرى بعد ان اعلن اردوغان على شاشة الفضائيات عن انه سيحتل الموانئ النفطية وكان رد الاسد المصرى انه لا احد يطعم من طعام الاسد ففشلت اطماع اردوغان واصبح كلب جربان غبى كمان اقتصاده ينهار ياحمار

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