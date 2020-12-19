آكار يزعم أن أنقره لم ترتكب أي مخالفة للقانون الدولي في ليبيا

زعم وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، أن بلاده لم تُقدِم على أي عمل يخالف القانون الدولي في ليبيا، وفق قوله.

وأضاف “خلوصي”، في تصريحات صحفية، أن فرنسا أرادت التغطية على جرائمها باستحداث عملية إيريني، على حد تعبيره.

وتتحرك تركيا في ليبيا بشكل يوحي بوجود خطة تهدف إلى عرقلة مسار التسوية الذي تقوده الأمم المتحدة، في خطوة تعكس تحدياً واستباقاً لسيطرة أمريكية مطلقة على الملف الليبي عقب الانتخابات الرئاسية.

وتعمق التحركات التركية الشكوك بشأن هشاشة الاتفاق الليبي، لاسيما مع استمرار إرسال أنقرة للأسلحة إلى ليبيا قبل أيام من توقيع الاتفاق، إضافة إلى خرقها للاتفاق من خلال نشر وزارة الدفاع التركية تغريدات مفادها استمرار تدريبها لميليشيات حكومة الوفاق في إطار الاتفاقية العسكرية الموقعة في نوفمبر الماضي

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