بوقعيقيص … أصوات عديدة من الحوار بتونس تعلو وتناشد ستيفاني بعدم الرحيل

قالت الناشطة السياسية والمحامية آمال بوقعيقيص والمدعومة من الأمم المتحدة للمشاركة في حوار تونس، أمس الجمعة، إن أصواتا عديدة من المشاركين في الحوار الوطني الليبي بتونس ناشدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بعدم الرحيل عن ليبيا.

واعتبرت بوقعيقيص في منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” أن المطالبات ببقاء ستيفاني ويليامز تعد غريبة ولافتة.

وأضافت بوقعيقيص أن عبارة “إرحل” هي أشبه بموقف ليبي لم ينج منه أي مبعوث للأمم المتحدة في ليبيا.

وتابعت بوقعيقيص أن الأصوات تعالت حول ستيفاني رافضين رحيلها لإكمال تنفيذ خارطة الطريق خاصة وأنها امرأة.

واختتمت الناشطة منشورها بالقول: “تعالت الأصوات حول ستيفاني، لاترحلي لا ترحلي أبقي معنا لنكمل سويا تنفيذ خارطة الطريق، إنها المرأة بوركت النساء في كل بقاع الأرض”.

وكان مجلس الأمن قد قرر يوم الثلاثاء الماضي، تعيين البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى ليبيا، خلفا للبناني غسان سلامة، الذي استقال من منصبه قبل ما يقرب من 10 أشهر، وذلك بعد ترشيحه من قبل أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة.

وتقع ليبيا تحت الوصاية الدولية منذ عام 2011 حيث تعاقب عليها 6 مبعوثين أممين منذ نكبة فبراير ففي السادس من أبريل عام 2011، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك، بان كي مون، وزير الخارجية الأردني الأسبق عبد الإله الخطيب، مبعوثاً لدى ليبيا لإجراء ما وصف وقتها بمشاورات عاجلة في الشأن الليبي، لكنه لم يبق في مهمته أكثر من أربعة أشهر.

وفي 20 سبتمبر من نفس العام عُين الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن رئيساً للبعثة الأممية لدى ليبيا، وشغل مارتن منصب الأمين العام لمنظمة العفو الدولية وعمل مبعوثاً خاصاً للأمم المتحدة للتخطيط في ليبيا، وظل مارتن مبعوثاً لدى ليبيا حتى أكتوبر 2012، بعد أقل من عام على تكليفه.

وعقب رحيل مارتن، أوكلت الأمم المتحدة إلى طارق متري، السياسي والأكاديمي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق، مهمة رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا في أغسطس 2012 واستمرت ولايته قرابة سنتين.

وفي أغسطس 2014، تسلم الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون مهمته الأممية، وهي الفترة التي شهدت توقيع الاتفاق السياسي في منتجع الصخيرات بالمغرب، في نوفمبر 2015، ووصفت الفترة التي تولى فيها ليون عمله بأنها الأصعب بين كل المبعوثين؛ إذ كان الاقتتال وتسلّط الميليشيات المسلحة على أشده، لكنه غادر منصبه تاركاً وراءه حالة من الغضب.

وكانت مهمة مارتن كوبلر، المبعوث الأممي التالي إلى ليبيا، محددة، وهي تطبيق اتفاق الصخيرات، لكن الدبلوماسي الألماني، الذي عيّن في الفترة من 17 نوفمبر 2015 إلى 21 من يونيو 2017، لكنه أخفق في ذلك.

وفي يونيو 2017 عين غسان سلامة الوزير اللبناني السابق في المنصب واستمر حتى مارس 2020 كمبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا، إلا أنه انسحب بعد ذلك لأسباب صحية، وذلك قبل أن تعين الأمم المتحدة البلغاري نيكولاي ملادينوف، مبعوثا جديدا لها إلى ليبيا.

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