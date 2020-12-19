سفير ألمانيا: آمل أن يتيح بيت الكيخيا فرصة للتعبير الثقافي الحر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفتشا” الإفتتاح الرسمي لبيت الكيخيا الثقافي في بنغازي، الذي أعيد تأهيله من قبل مشروع دعم الإستقرار في ليبيا بتمويل مشترك مع ألمانيا وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وأعرب السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” عن تمنياته أن تقام في بيت الكيخيا الثقافي العديد من المعارض والحفلات الموسيقية الملهمة، وأن يتيح فرصة التعبير الثقافي الحر، مع الأخذ في الإعتبار الوقاية من كورونا.