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سفير ألمانيا: آمل أن يتيح بيت الكيخيا فرصة للتعبير الثقافي الحر

تم النشر منذُ 42 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا  “أوليفر أوفتشا” الإفتتاح الرسمي لبيت الكيخيا الثقافي في بنغازي، الذي أعيد تأهيله من قبل مشروع دعم الإستقرار في ليبيا بتمويل مشترك مع ألمانيا وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا.

وأعرب السفير الألماني في تغريدة له بموقع “تويتر” عن تمنياته أن تقام في بيت الكيخيا الثقافي العديد من المعارض والحفلات الموسيقية الملهمة، وأن يتيح فرصة التعبير الثقافي الحر، مع الأخذ في الإعتبار الوقاية من كورونا.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • هذه هي الثقافة التي ينشرها الغرب ( لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم)… وبيوت الليبين ناقصه غير المراقص و الموسيقي حتى يلحق الليبيون
    بتطورات تكنولوجيا… ليك الله ياليبيا

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