معهد واشنطن: الجهات الفاعلة السياسية حاليا لا تمثل جميع أطياف الشعب الليبي

شكك معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في جدوى الاتفاق السياسي الحالي بليبيا، مؤكدا رغبة الليبيين في الذهاب لصندوق الانتخابات مباشرة.

وأوضح المعهد في ورقة بحثيه له أن الجهات الفاعلة السياسية حاليا لا تمثل كافة الشعب الليبي، فيما ستسمح العملية الانتقالية السريعة نحو انتخابات مباشرة وديمقراطية باستلام جهات جديدة زمام الأمور.

وأشار المعهد إلى أن هناك حالة من التشاؤم تسيطر على الشباب الليبي حيال الوضع السائد في البلاد حيث يرى 63% منهم الفساد مستشريا، بينما حذر 86% أن البلاد سيشهد احتجاجات مناهضة للحكومة في العام 2021، وفق استطلاع للرأي أجري العام الحالي، كما أن نحو 70% من الشباب يأمل في الهجرة أو يحاول الهجرة .

وقال المعهد أن الليبيات تعرضن للإقصاء عن محادثات السلام وطاولة المفاوضات، وجرى إغفال تمثيلهن ومطالبهن في الاتفاقات السياسية المبرمة بعد عام 2011، لافتا إلى أنه لا تزال هناك حالة من الغموض تحيط بمعايير وعملية اختيار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركين في ملتقى الحوار بتونس، على حد قوله.

وتعجب المعهد من الحديث عن عدم إصدار الأمم المتحدة أي نتائج في تحقيقاتها بشأن تقاضي رشاوى وشراء أصوات الناخبين في الملتقى الليبي حتى الآن، مقترحا بث جلسات الحوار الليبي مباشرة، كي يتمكن الشعب من الإطلاع على قرارات وتصريحات المشاركين.

وأكد معهد أنه لكي تصل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية، فإنه على بعثة الأمم المتحدة العمل على مطالب النساء والشباب في خلال المشاورات في المستقبل، مشددا على ضرورة دعوة هاتين الفئتين للمشاركة في اجتماعات الملتقى المستقبلية، محذرا من تهميشهم في ظل تركيز الملتقى حاليًا على تسمية أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء والتصويت لهم.

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