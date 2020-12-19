الآغا يطالب المصرف المركزي بتوضيح خطته لتعديل سعر الصرف دون مصطلحات عاطفية

طالب رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي رمزي الأغا بضرورة إصدار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بيان يوضح فيه للشعب خطته في تعديل سعر الصرف دون الدخول في مصطلحات عاطفية.

وأكد الآغا في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، على ضرورة توفير العملة الأجنبية نقدًا في المصارف؛ لكي يحصل عليها المواطن للأغراض الشخصية والدراسة والعلاج.

وقال الأغا، إن البطاقات الإلكترونية ستحافظ على وجود فرق في سعر الصرف ما بين المصارف والسوق السوداء، مشيرا إلى أن هذا ما يزيد الطلب على العملة.

وأفاد الأغا، بأن البطاقات الإلكترونية ستجعل تهريب الأموال للخارج أسهل بكثير من تهريبها نقدًا، وخصوصًا الآن؛ مبينا أن معظم المصارف التركية لديها نقاط بيع في السوق الموازي، يتم خصم البطاقات في ساعات دون علم المصرف المركزي.

وأشار الأغا، إلى أن المواطن سيتحمل حينها مصاريف زيادة، وهي التي تخصمها المصارف الأجنبية والمحلية على عمليات السحب.

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