بلدية بنغازي: التعاقد على إجراء دراسات لصيانة سبعة جسور

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

تعاقدت بلدية بنغازي على إجراء الدراسات والإختبارات والتصاميم الفنية وجداول الكميات والخرائط التنفيذية لصيانة عدد سبعة جسور داخل البلدية.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن الجسور المستهدفة بالصيانة هي جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، جسر الزريرعية المعبر المائي رقم (1 ) بجوار مقر التمونية، جسر تقاطع شارع 7 أكتوبر مع شارع الجزائر، الجسر الحديدي بطريق المطار بالقرب من مستشفى الجلاء، جسر محمد الدُرة بطريق العروبة “جسر طرابلس”، جسر الطريق الدائري الأول المُتقاطع مع طريقة العروبة ، جسر منطقة جليانة بالقرب من فندق أوزو المؤدي إلى ميناء بنغازي.

وبينت البلدية أن هذه الأعمال تأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني بشأن العمل على صيانة عدد من الجسور داخل بلدية بنغازي .