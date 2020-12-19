بورويلا: الليبيون يعتبرون الوفاق قناة الاحتلال الأجنبي بسبب الدعم التركي والقطري لها

أكدت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﺸﺎري معهد البحوث للدراسات الأوروبية والأمريكية (RIEAS)، آية بورويلا، أن الشعب الليبي ينظر إلى حكومة الوفاق غير المعتمدة على أنها بمثابة “قناة الاحتلال الأجنبي” بسبب الدعم التركي والقطري لها كونها وكيلًا رئيسيًا لتركيا التي تسعى للسيطرة على احتياطيات الغاز في البحر المتوسط ونهب ثروات البلاد، وإنشاء “مركز نفوذ” لها في إفريقيا من خلال الاتفاقيات البحرية والعسكرية الموقعة بينها وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فايز السراج.

وأشارت بورويلا، في ندوة عبر الإتنرنت لمنتدى الشرق الأوسط “ميدل إيست فورم” حول التدخل التركي في ليبيا، إلى أن الوفاق تعد حكومة غير معتمدة، ولا تتمتع بالشرعية بين الشعب الليبي، نظرا لأن مجلس النواب لم يصادق عليها، كما أنها تقع تحت تأثير الميليشيات المدعومة من تركيا وقطر والجماعات المتطرفة، على رأسها جماعة الإخوان.

ووصفت بورويلا الاتفاقات المتعددة بين تركيا وحكومة الوفاق بأنها “غير دستورية وباطلة”، وغير مصدق عليها من مجلس النواب المنتخب، وكذلك اتفاقية التعاون العسكري بين قطر وحكومة الوفاق تعد “غير شرعية” وتمهد الطريق لتركيا، التي يعتمد اقتصادها على واردات الطاقة، للسيطرة على احتياطيات النفط الليبية بمساعدة حلفائها.

وذكرت بورويلا، في تقريرها عن الندوة، أن تركيا تسعى لتخريب عملية السلام في ليبيا، بسبب دعمها الإخوان “دعاة الإرهاب”، داعية إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، لعدم التسامح مع أنقرة واتخاذ موقف صارم ضدها.

ولفتت الباحثة إلى أنه بفضل إعلان مصر أن سرت، التي تمثل الباب الحقيقي للسيطرة على مناطق الهلال النفطي الغنية بالبترول، هي خط أحمر بالنسبة لأمن مصر القومي، لم تتمكن الميليشيات المدعومة من تركيا من التقدم أو الاقتراب من تلك المنطقة.

و دعت بورويلا الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للعب دور بناء في ليبيا، من خلال محاربة تلك الميليشيات غير الشرعية المدعومة من تركيا وقطر.

وتوقعت بورويلا أن تقوم تركيا بمزيد من المحاولات “لتخريب عملية السلام”.

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