شركة البريقة تحذر الموزعين من احتكار مادة الكيروسين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

حذرت شركة البريقة المحطات التابعة لشركات التوزيع المعتمدة لديها من احتكار مادة الكيروسين التي تسلمتها لتقوم بتوزيعها على المواطنين.

وبينت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها شرعت منذ أيام في تزويد المواطنين بمادة كيروسين المنازل بغرض الاستعمال المنزلي من خلال المحطات التابعة لشركات التوزيع المعتمدة لديها والمؤكد عليها من خلال شركاتها المتعاقدة.

وأكدت الشركة أن هذه الكميات التي تباع بالأسعار المدعومة هي كميات موجهة لاستعمال المواطنين فقط.

وحذرت الشركة من مغبة قيام المحطات المنوه عنها والمنشورة قوائمها بالتصرف باحتكار هذه الكميات أو بيعها لقطاعات اخرى، منوهة إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي محطة يثبت تورطها سواء من حيث رفع الأسعار أو منع المواطن من حصوله على حقه أو بيعها لغير المواطنين للاستهلاك المنزلي وتقديم شكوى لمكتب السيد النائب العام موثقة بمحاضر من عين المكان.

ودعت الشركة المواطنين لإبلاغ غرفة العمليات بالشركة العاملة على مدار الساعة وعلى الأرقام التالية: ‏‪091-3696431 / 091-3002693

وأشارت الشركة إلى أن لجان التفتيش باشرت أعمالها بالتفتيش عن جميع المحطات ورصد أي خروقات قد ينتهجها بعض أصحاب النفوس المريضة وتستهدف المضاربة في أسعار الوقود او الغاز والمشتقات النفطية بشكل عام.