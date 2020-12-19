معهد بروكينجز: مرتزقة تركيا لن تخرج من ليبيا

توقع معهد بروكينجز الأمريكي، أن توسع إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، نشاطاتها الدبلوماسية في ليبيا بعدما تراجعت طوال 4 سنوات من حكم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

ورجح باحثان من المعهد، في مقال بصحيفة ذا هيل الأمريكية، عدم خروج القوات التركية من ليبيا في الوقت الحالي.

وأكد الباحثان أن ليبيا لديها الأموال على هيئة “نفط” لتغطية احتياجاتها الخاصة، مؤكدان أن ليبيا بحاجة إلى صيغة واحدة يمكن لمعظم أو جميع الأحزاب الرئيسية قبولها لكيفية تقسيم الإيرادات.

كما تطرقا إلى قرار وقف إطلاق النار، ووجوب خروج المرتزقة من ليبيا وقالا: إن هذا الإجراء سيسمح بإمكانية السيطرة على الميليشيات وإتاحة الفرصة لتسليم أسلحتهم

كما دعا الباحثان، في معهد بروكينجز، إلى نظام شفاف حيث يمكن توزيع عائدات النفط الكبيرة في ليبيا بشكل عادل بين المجموعات التي تقدم خدمات محلية في المدن بجميع أنحاء البلاد.

جدير بالذكر، أن هناك رؤى متضاربة فيما يخص طريقة تعامل إدارة بايدن القادمة مع الملف الليبي

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