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مبعوث واشنطن السابق:  أمريكا لن تنصب أى شخص رئيسًا لليبيا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المبعوث الأمريكى السابق إلى ليبيا، جوناثان واينر، إن الولايات المتحدة لن تنصب أى شخص رئيسًا لدولة ليبيا، مؤكدًا على أن الليبيين وحدهم هم أصحاب القرار.

وفى تغريدة عبر صفحته بموقع “تويتر”، شدد واينر على أن دور الأطراف الخارجية يقتصر على مساعدة الليبيين للوصول إلى حلول شاملة لتلبية احتياجات الشعب الليبى ومساعدته.

وأشار المبعوث الأمريكى السابق إلى ليبيا، في تصريحات سابقة إلى أنه من الممكن أن يكون هناك دوراً للأطراف الخارجية فى تعزيز الصراع، قائلاً إن “هذا الأمر يفعله كثيرون”.

وقال واينرـ إن الهدف من الجهود الدبلوماسية الحالية هو رؤية ليبيا خالية من الحرب والصراع والقمع، من قبل أى قوة أو شخص، أجنبى أو محلى، مضيفًا أنه من حق الليبيين العيش بسلام.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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