عاجل ليبيا الان

الخارجية الإيطالية: سياسة روما تجاه ليبيا لم تتغير وتهدف لتحقيق الاستقرار

تم النشر منذُ 17 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، اليوم السبت أن سياسة بلادها تقوم على تحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتة إلى أن روما لم تغير في هذه السياسة.

وأوضحت سيريني في تصريحات إعلامية أن واقعة تحرير الصيادين الإيطاليين في بنغازي، يوم الخميس الماضي، تعد خطوة مهمة جدًا، مُشددة على أن سياسة بلادها بشأن ليبيا لم تتغير.

وذكرت سيريني، أنه خلال الأشهر الأخيرة كانت حكومة روما، على اتصال مستمر بأسر الصيادين وعمدة مازارا، وأصحاب السفن.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، أنه تم التحدث مع جميع المحاورين من خلال المخابرات والدبلوماسية حتى يمكن إطلاق سراح الصيادين من أجل القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف وفي إطار القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق