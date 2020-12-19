الخارجية الإيطالية: سياسة روما تجاه ليبيا لم تتغير وتهدف لتحقيق الاستقرار

أكدت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، مارينا سيريني، اليوم السبت أن سياسة بلادها تقوم على تحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتة إلى أن روما لم تغير في هذه السياسة.

وأوضحت سيريني في تصريحات إعلامية أن واقعة تحرير الصيادين الإيطاليين في بنغازي، يوم الخميس الماضي، تعد خطوة مهمة جدًا، مُشددة على أن سياسة بلادها بشأن ليبيا لم تتغير.

وذكرت سيريني، أنه خلال الأشهر الأخيرة كانت حكومة روما، على اتصال مستمر بأسر الصيادين وعمدة مازارا، وأصحاب السفن.

وأوضحت نائبة وزير الخارجية الإيطالي، أنه تم التحدث مع جميع المحاورين من خلال المخابرات والدبلوماسية حتى يمكن إطلاق سراح الصيادين من أجل القيام بكل ما هو ممكن لتحقيق هذا الهدف وفي إطار القانون.

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