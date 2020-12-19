بوريل: الدور التركي في ليبيا لا يتجاوب مع مصالح الاتحاد

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل، اليوم السبت، أن الدور التركي في كل من ليبيا وسوريا لا يتجاوب مع المصالح الأمنية للاتحاد، داعيًا أنقرة إلى إعادة النظر في سياساتها.

وأوضح بوريل في بيان له أن التوترات في شرق المتوسط والعلاقات مع تركيا كانت من بين أكبر التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي في 2020، مرجحا استمرار الوضع سيستمر على هذا النحو في 2021 .

وأشار بوريل إلى أن هناك عدة موضوعات تسببت في تردي العلاقات بين بروكسل وأنقرة خلال السنوات الأخيرة منها عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إضافة إلى فشل المفاوضات حول قضية قبرص.

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