مصباح دومة: توحيد المصرف المركزي محاولة للتغطية على الفساد باتفاق ظاهر وانقسام باطن

اعتبر مصباح دومة، عضو مجلس النواب، أن توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي محاولة للتغطية على الفساد.

ورأى «دومة»، عبر حسابه على تويتر، أن ‏محاولة توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي وزيادة سعر صرف الدينار الليبي هو مجرد إبقاء الوضع كما هو عليه سياسياً.

وأوضح عضو مجلس النواب أن توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي محاولة لتغطية الفساد بميزانية موحدة في ظل توحيد ظاهر وانقسام باطن.

قرر مجلس إدارة المصرف المركزي، تعديل سعر الصرف بواقع 4.48 دينار لكل دولار، وذلك لكافة الأغراض الحكومية والتجارية والشخصية، مشيرا إلى أن العمل بهذا التعديل يبدأ اعتبارا من 3 يناير 2021.