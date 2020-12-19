بوريل: ما تقوم به تركيا في ليبيا لا يتماشى مع السياسات الأوروبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

قال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيف بوريل، إن تركيا تلعب دورا سلبيا في كل من ليبيا وسوريا لا يتماشى مع السياسيات الأمنية لدول الاتحاد.

وأضاف بوريل في بيان اليوم السبت أن المشاكل في شرق المتوسط تعتبر من بين أكبر التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي العام 2020، مشيرا إلى إمكانية تواصلها في 2021.

واعتبر المفوض الأوروبي أن تعثر انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والفشل في مفاوضات القضية القبرصية كانت من أسباب توتر علاقتها ببقية الدول.