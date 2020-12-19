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بدعم ألماني.. افتتاح مركز لتدريب وتطوير المرأة في “الزنتان”

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اُفتتح في مدينة “الزنتان”، مركز لتدريب وتطوير المرأة، بدعم من المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، وضمن مشروع مراكز تدريب وتطوير المرأة بمختلف البلديات.

ويأتي افتتاح المركز؛ تلبية لخدمات حاجات المرأة اقتصاديًا ومحليًا، وتفعيل دورها على الصعيديْن الشخصي والمهني، وتعزيز الوعي بمشاركتها في عملية التنمية، والاستفادة من الخبرات المتواجدة بالمركز.

ويضمّ المركز العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والترفيهية الخاصة بالمرأة والطفل وقد زود بمعمل خياطة وصالة العاب رياضية؛ سعيًا منه للارتقاء بالصناعات المحلية للسيدات وتحويلها إلى مشروعات وتشجيع وتحسين الاستثمار المحلي النسائي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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