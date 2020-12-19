بن شرادة يستبعد تمكن ملتقى الحوار من التوافق إلا في حال لجوء البعثة لانتخابات مباشرة

استبعد عضو ما يسمى بمجلس الدولة سعد بن شرادة، تمكن الشخصيات المختارة في الملتقى السياسي من التوافق إلا في حال لجوء البعثة الأممية للذهاب لانتخابات مباشرة شريطة توحيد السلطات وتكليف رئيس حكومة من الشرق والإبقاء على رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غيرالمعتمدة فائز السراج رغم كل أخطائه.

وأفاد بن شرادة بأن البعثة الأممية اختارت شخصيات غير توافقية للمشاركة في الحوار السياسي، ولن تتمكن من الاتفاق على رؤية للحل وفق خطط التوافق التي وضعتها الأمم المتحدة، معتبرا أن تلك الشخصيات بعضها غير مؤثر وينتمي لأيدولوجيات معينة. وأعرب بن شرادة عن قلقه من تجدد القتال مرة أخرى، حال فشل الحوار السياسي، واصفا الوضع الميداني بـ”الهش للغاية” رغم تشكيل لجنة عسكرية لتثبيت وقف إطلاق النار.

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