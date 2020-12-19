الدرسي: اللجنة التي شكلها عقيلة صالح تدرس التمديد للمجلس الرئاسي بقيادة السراج

قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي، اليوم السبت، إن هناك أزمة ثقة كبيرة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

وأضاف الدرسي في تصريحات إعلامية أن اللجنة التي كلفها المستشار عقيلة صالح لرسم خارطة طریق سیاسیة فی حال فشل حوار تونس الذی ترعاہ الأمم المتحدۃ، درست خلال اجتماعها الخميس الماضي قرار التمديد للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بقيادة “فائز السراج، وتكون هناك حكومة وطنية، بحسب تعبيه.

وبين الدرسي أنه يتمنى أن ينجح الحوار السياسي الذي تترأسه ستيفاني ويليامز في تونس لأن معظم بنوده وكل ما طرح فيه مقبول ولابد أن تخرج ليبيا من عنق الزجاجة.

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