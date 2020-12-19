بوقعيقيص: هناك أصوات عديدة من المشاركين في حوار تونس تناشد ويليامز بعدم الرحيل

ليبيا – قالت المحامية المشاركة في الحوار الليبي آمال بوقعيقيص أمس الجمعة إن أصواتًا عديدة من المشاركين في الحوار الليبي بتونس ناشدت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز بعدم الرحيل عن ليبيا.

بوقعيقيص اعتبرت في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المطالبات ببقاء ستيفاني ويليامز تعد غريبة ولافتة.

وأضافت بوقعيقيص أن عبارة “ارحل” هي أشبه بموقف ليبي لم ينجُ منه أي مبعوث للأمم المتحدة في ليبيا.

كما تابعت قائلة: أن الأصوات تعالت حول ستيفاني رافضين رحيلها لإكمال تنفيذ خارطة الطريق خاصة وأنها امرأة.

واختتمت الناشطة منشورها بالقول: “تعالت الأصوات حول ستيفاني: لاترحلي لا ترحلي أبقي معنا لنكمل سويًا تنفيذ خارطة الطريق. إنها المرأة، بوركت النساء في كل بقاع الأرض”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية