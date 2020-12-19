نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة يجتمع برؤساء الدوريات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

اجتمع اليوم السبت نائب رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الرائد محمد الخوجة بكل من رئيس فرع طرابلس ورئيس وحدة الدوريات ورئيس وحدة الآليات ورئيس وحدة الإيواء و عدد من ضباط و ضباط صف فرع طرابلس طريق السكة .

وبين المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طريق السكة أن الخوجة أكد خلال الاجتماع الذي عقد بفرع الجهاز بالعاصمة طرابلس أوضح تداعيات الهجرة غير الشرعية داخل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس والعمل على إعداد خطط أمنية لمكافحتها على امتداد المنطقة الغربية بالكامل.