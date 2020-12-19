البكوش: هناك ائتلاف وطني في الحوار السياسي منع المحاصصة المقيتة خلال هذه المرحلة

ليبيا – اعتبر المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن هناك ائتلافًا وطنيًا في الحوار السياسي منع المحاصصة المقيتة خلال هذه المرحلة، التي كان يحاول البعض القيام بها للحصول على ما أسماها “صفقة عقيلة وباشاآغا”.

البكوش أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هذه المحاولة أحبطت في الوقت الراهن، لكن ومع ذلك الأمور لا تسير بشكل جيد، وفقًا لقوله.

وأضاف: “وليامز قالت أن هناك ما يشبه الفيتو بطريقة اختيار السلطة التنفيذية، ما عُرض هو الثاني والثالث مع تحوير مهم جدًا يقول أن اختيار رئيس المجلس الرئاسي لن يحدث الا بتصويت 51%؜ من مجمع المنطقة الشرقية، هذا يعني أنه ليس هناك أي فرصة لأي شخص إلا عقيلة؛ لأنه الوحيد الذي يملك تلك الأغلبية في مجمع المنطقة الشرقية لذلك سقط الخيار. الحوار لم يفشل، لكنه يواجه صعوبات كثيرة”.

كما تابع: “العجز الحاصل سببه التدخلات الأجنبية وليس أي أمر آخر، البعثة يجب أن تفرض عقوبات وهي لا تستطيع. المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي؛ لأن ليبيا تقع تحت البند السابع. إن لم نتفق نفتح الباب للىخرين للتدخل وهذا ماحدث”.

وبشأن مصير آلية التصويت للسلطة التنفيذية قال: إن اللجنة التي تشكلت بالخصوص لن تتقدم للأمام وليس لها صلاحيات سوى مراقبة ما يحدث فقط، معتبرًا أن أعضاء اللجنة فيها أشخاص لا ترغب بإجراء الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية