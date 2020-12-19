عقيلة يلتقي بالرئيس كوندي في زيارة رسمية إلى غينيا كوناكري

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التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الجمعة، مع رئيس جمهورية غينيا كوناكري، ألفا كوندي، وذلك خلال زيارة يجريها إلى العاصمة كوناكري.

وقال، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة بحث مع كوندي، عدد من القضايا والملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين.

ووجه، رئيس مجلس النواب التهنئة للرئيس كوندي، بمناسبة فوزه بولاية ثالثة رئيساً لجمهورية غينيا كوناكري.

ووصل عقيلة إلى غينيا كوناكري الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين بناءً على دعوة رسمية من رئيس الجمهورية.