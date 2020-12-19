شركة البريقة: افتتاح مركز توزيع اسطوانات غاز ببلدية زوارة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن افتتاح مركز توزيع اسطوانات غاز ببلدية زوارة بعد توقفه لفترة طويلة وتسليمه عدد 300 اسطوانة ومباشر البيع للمواطنين.

وأكدت شركة البريقة لتسويق النفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن افتتاح مركز التوزيع الذي يحمل رقم (72) يأتي في إطار الحرص والاهتمام الذي توليه الشركة لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات النفطية ونظرا للحاجة لمنتج غاز الطهي ببلدية زوارة.

وبينت شركة البريقة أن افتتاح مركز التوزيع سيساهم في حل المختنقات بالبلدية ويقطع الطريق على ضعاف النفوس.