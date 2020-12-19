بوشناف يستثني أبناء الزوجات الليبيات من أجانب من إجراءات الحصر الأمني

أخبار ليبيا24

استثنى وزير الداخلية بالحكومة الليبية “المؤقتة” المستشار بوشناف، أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب.

وقالت الداخلية، الجمعة، إن بوشناف أصدر تعليماته للجنة الحصر الأمني والمعلوماتي للعرب والأجانب المقيمين في ليبيا، باستثناء أبناء الليبيات المتزوجات بأجانب من إجراءات الحصر المفروضة على العرب والأجانب.

وذكرت، أن الوزير في تعليماته الموجهة للجنة التي تشرف عليها الإدارة العامة للبحث الجنائي بالوزارة، أكد إن هذا الاستثناء لا يعدّ مكسباً للجنسية الليبية لأبناء الليبيات المتزوجات بأجانب، ولا ساحباً لها منهم.

وباشرت اللجنة أعمالها منذ أيام في مقرها الرئيس في منطقة الصابري في بنغازي، وفروعها بمختلف المدن والمناطق التابعة للحكومة الليبية.

وتهدف اللجنة لمعرفة عدد الوافدين إلى ليبيا، وجنسياتهم، وطريقة دخولهم إلى البلد، والغرض من دخولهم إلى الأراضي الليبية، إضافة إلى الكشف الصحي عليهم بمعرفة الغرفة، مع تحديد مكان إقامتهم وكيفية حصولهم على الإقامة.

ويستهدف الإجراء كل وافد سواء أكانت لديه إقامة أم لا، وإن كان دخل بشكل قانوني أو متسللا، إضافة إلى مهنته ومقر إقامته، وذلك لحصر كافة الوافدين أمنيا وجنائيا بما يعود على الأمن الوطني بالنفع.