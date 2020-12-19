هون.. حملة جديدة لمكافحة سوسة النخيل‎

استمرارا للحملة الوقائية للرش الوقائي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، تشهد مزارع مدينة هون مرحلة جديدة من مكافحة الآفة يضطلع بها المركز الوطني للوقاية والحجر الزراعي.

المرحلة الجديدة من الحملة هي الثالثة وتمثل إجراء وقائيا لمكافحة سوسة النخيل الحمراء.

وشهدت الفترة الماضية الكشف عن عدة إصابات بسوسة النخيل الحمراء في مزارع عدة فتمت مكافحتها ومعالجة الإصابات

ويتابع المهندسون الزراعيون بالمركز الوطني للحجر الزراعي على مستوى بلدية الجفرة بشكل يومي جميع المزارع التي تمت زيارتها وتستمر هذه الحملة بمجهودات حثيثة ومتواصلة من أجل التغلب على هذه الآفة التي تهدد شجرة النخيل أهم الثروات الزراعية في ليبيا.

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