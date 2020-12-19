صوان: نشارك سمو الشيخ تميم وقيادته الحكيمة الفخر في قطر وانجازاتها

ليبيا- بعث القيادي بمدينة مصراتة ورئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين محمد صوان رسالة تهنئة لأمير قطر تميم آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني القطري.

الرسالة المرسلة في 18 ديسمبر الجاري ونشرها المكتب الإعلامي للحزب اليوم السبت تقدم صوان من خلالها باسمه واسم كل أعضاء وكوادر حزبه التابع لجماعة الإخوان بالتهنئة لآل ثاني وشعب قطر، مؤكدًا مشاركة حزبه للقطريين ما وصفه بـ”الفخر” بما حققوه ويحققونه من إنجازات ونهضة ونماء حسب تعبيره.

وتضمنت الرسالة ابتهاله وحزبه لله :” أن يحفظ أمير قطر ويجنبه كل مكروه ويديم على بلاده الأمن والاستقرار ويعيد هذه المناسبة والشعب القطري وقيادته الحكيمة في مزيد من الازدهار والرخاء” بحسب نص البيان.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية