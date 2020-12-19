نائب مدير عام مصلحة الجمارك يبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع مالطا

ليبيا – قام وفد من مصلحة الجمارك الليبية بزيارة إلى دولة مالطا، حيث التقى خلالها نائب مدير عام مصلحة الجمارك والوفد المرافق له كلًّا من وزير المالية لدولة مالطا ومدير الجمارك المالطية.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع لمصلحة الجمارك بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وتنمية الموارد البشرية، ومناقشة مسوّدة مذكرة التفاهم المتعلقة بالتعاون الإداري، وتبادل المعلومات الجمركية للردع والتصدي للمخالفين.

وضم الوفد الليبي المرافق لنائب مدير عام مصلحة الجمارك ومدير الإدارة العامة للشؤون الفنية العميد سالم البصير، والعقيد عصام الشريف مدير مكتب التعاون الدولي، والمستشار علي يحيى مدير مكتب الشؤون القانونية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية