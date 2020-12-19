بوغنطوس يحذر من كميات كبيرة من الدولارات مصدرها ليبيا وتباع في لبنان

أعرب ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في بيروت، نبيل بو غنطوس، عن تخوفه من وجود كميات كبيرة من الدولارات الأميركية المجمدة في لبنان، موضحاً أن ما ورد من تقارير عن كميات من الدولارات مصدرها العراق، وتباع في بعض أحياء العاصمة، ما هي إلا الدليل الثابت على ما سبق وحذر منه سابقاً.

وأعلن بو غنطوس، أن الدولارات مُعطلةً أرقامها التسلسلية، ومصدرها ليبيا والعراق وسوريا، ويمرر بعض المهربين كميات منها عبر تركيا، في تجارة تنشط في الدول المحيطة بلبنان، نتيجة الاحداث والتفلت من المراقبة، موضحاً أن المروجين باتوا يعملون بشكل علني في كثير من الأحيان، وباتت لديهم صفحات ومجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤمنون خدمة التوصيل المجاني لأية كمية من الدولارات المطلوبة.

ونبّه بو غنطوس، المواطنين الذين هم بحاجة فعلية، لكميات من الدولارات الأميركية، إلى عدم محاولة الاستحصال عليها إلا من المصارف ومحال الصيرفة الشرعية وشركات تحويل الأموال المعتمدة، وخصوصاً أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، الذين يرسلون إلى أولادهم دولارات نقدية بشكل دوري مع أصدقاء لهم وأقرباء، لأن المؤسسات المالية في الخارج، ستمتنع عن قبولها، لأنها تحمل أرقاماً تسلسلية أوقف العمل بها، ما يعرضهم لخسارات كبيرة أو حتى للمساءلة القانونية عن مصدرها.

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