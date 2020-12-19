هذه نتائج لقاء حفتر ورئيس المخابرات المصرية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2020

التقى القائد العام للقوات المسلحة خليفة حفتر رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في مكتبه بمقر القيادة العامة.

وبين مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش أنه جرى خلال اللقاء مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الإهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك ، كما أثنى رئيس المخابرات العامة المصرية على جهود الجيش في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً مثمناً دور القائد العام للجيش الذي تقدم بالشكر لمصر على دورها البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص .