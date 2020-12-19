بالصور.. حفتر يبحث مع رئيس المخابرات المصري القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك

بحث قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، مع رئيس المخابرات العامة بمصر اللواء عباس كامل، تطورات «القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك» بين البلدين.

وأوضح القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان اليوم، أن اللقاء الذي عقد بمقر القيادة، شهد مناقشة كل «الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين».

ووفق البيان، أثنى اللواء عباس كامل، على «جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً».

فيما تقدم المشير حفتر «بجزيل شكره إلى مصر قيادةً وجيشاً وشعباً، على دورها البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص».

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