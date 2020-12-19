المشير حفتر يلتقي رئيس المخابرات المصرية في الرجمة ويناقش أهم المواضيع المشتركة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابو القاسم حفتر، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة.

جاء ذلك بحسب بيان أصدرته الصفحة الرسمية للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، على موقع “فيسبوك”، اليوم السبت.

وذكر البيان أنه تم مناقشة كل الملفات الأمنية ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة كل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك .

وأثنى اللواء عباس كامل، على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً مثمناً دور القائد العام الذي تقدم بدوره بجزيل شكره إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وجيشا وشعبا على دورها البارز في كل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص .