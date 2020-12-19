المشير يناقش مع رئيس المخابرات العامة القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك

ليبيا – إستقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم السبت بمقر القيادة العامة اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة بجمهورية مصر العربية.

اللقاء ناقش بحسب مكتب إعلام القيادة العامة كل الملفات الأمنية ذات الإهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة جُل القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

ومن جانبه أثنى اللواء كامل على جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً، مثمناً دور القائد العام الذي تقدم بدوره بجزيل شكره إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وجيشاً وشعباً على دورها البارز في جل القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية