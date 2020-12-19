أولسان هيونداي بطلا لدوري أبطال آسيا لكرة القدم

توج فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، السبت، بطلا لدوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على فريق بيرسبوليس الإيراني بهدفين مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين في نهائي البطولة على ملعب الجنوب بقطر.

وتقدم “مهدي قرا” لفريق بيرسبوليس الإيراني في الدقيقة 45 بتسديد قوية على يمين حارس الفريق الكوري الجنوبي.

و في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أدرك أولسان هيونداي التعادل عن طريق لاعبه “جونيور نيغراو” في الدقيقة 45+4 بعد إهداره ركلة جزاء وتابع الكرة بعد ارتدادها من الحارس وسددها في المرمى.

و في الشوط الثاني أحرز “نيغراو” الهدف الثاني لأولسان وهدف البطولة في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز حقق أولسان هيواندي الكوري الجنوبي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد تتويجه باللقب في 2012.

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