«النائلي» يحرز فضية أفريقيا للجودو في وزن فوق 100 كجم

أحرز الرياضي الدولي على عمر النائلي الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للجودو التي تستضيفها أثيوبيا حيث تمكن النائلي في الدور التمهيدي من تجاوز رياضي من بوركينا فاسو فيما لم يتمكن من الفوز في الدور الثاني أمام الرياضي السنغالي المصنف عالميا ليعود النائلي بقوة في آخر مبارياته قبل قليل وأطاح بمنافسه من البلد المستضيف ويقتلع برونزية وزنه .

وكان علي النائلي قد أحرز ذهبية أفريقيا بساحل العاج منذ اقل من عام حيث ينظم الاتحاد الإفريقي أكثر من بطولة في العام وهي بطولات مصنفة ويضيف المتوجون بقلائدها نقاطا تؤهلهم للألعاب الأولمبية المقبلة بطوكيو .

وبإحراز هذه الفضية يضيف النائلي 350 نقطة إلى رصيده السابق ب280 نقطة ويصبح بإجمالي 630 نقطة في انتظار اعتماد الاتحاد الدولي غدا ليؤكد ضمان تأهل النائلي للأولمبياد القادم من عدمه.