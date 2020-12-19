الآغا يحذر من الاستمرار في التعامل بالبطاقات الإلكترونية بدلا من العملة الأجنبية النقدية 

حذر رئيس قسم السيولة النقدية بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، من استمرار التعامل بالبطاقات الإلكترونية لصرف العملة الأجنبية.

وأوضح الآغا في منشور على صفحته بفيسبوك أن استمرار التعامل بالبطاقات بدلا من توفير العملة الأجنبية نقدا سيؤدي للحفاظ على وجود فرق في سعر الصرف ما بين المصارف والسوق السوداء، بالإضافة إلى تسهيل تهريب الأموال للخارج.

كما أشار الآغا إلى أن المواطن يتحمل الزيادة التي تفرضها المصارف الأجنبية والمحلية كعمولة على عمليات السحب، داعيا مصرف ليبيا لتوضيح خطته في تعديل سعر الصرف.

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