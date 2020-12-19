الرعيض: ليبيا بحاجة لعملية جراحية لتجفيف منابع الفساد

أعرب عضو مجلس النواب الموازي، محمد الرعيض، عن أسفه جراء ارتفاع سعر أدوية الأمراض المزمنة في ليبيا، مضيفا أنها ارتفعت لأكثر من 10 أضعاف سعرها السابق، مؤكدا أن البلاد بحاجة لعملية جراحية لتجفيف منابع الفساد.

وقال الرعيض في تصريحات صحفية، إنهم طالبوا المصرف المركزي بأن يكون سعر الدولار بـ 4 دينار عام 2014، مبينا أنه كان سعر مناسب للقضاء على السوق الموازي والرجوع بسعر الدينار للسعر التوازني وهو 2 ونصف، مضيفا أن الرد على طلب سعر الدينار كان غير مناسب.

وطالب الرعيض المصرف المركزي بضرورة بيع النقد الأجنبي دون قيود، مشددا على أن سعر الصرف الحالي الـ 4 دينار ونصف مقابل الدولار مرتفع، موضحا أنه كان يتوقع أن يكون السعر بحدود الـ4 أو أقل.

وأكد الرعيض أنه لن يكون هناك تكالب على شراء العملة وأن المصرف سيغطي إذا أعلن أن البيع للعملة بدون قيود بجميع الطرق المسموح بها قانونيا، لافتا إلى أن ذلك سيعطي الثقة للمصارف ويتم القضاء على السوق السوداء.

وشدد الرعيض على أن تحرير سعر الصرف سيؤدي لارتفاع أسعار الوقود، مطالبا حكومة الوفاق غير المعتمدة بتغيير سعر الوقود ودفع علاوة العائلة، مؤكدا أنها المخرج الوحيد.

وأوضح الرعيض أن مشكلة السيولة النقدية ستحل خلال 24 ساعة فقط من بدء بيع العملة في المصارف.

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