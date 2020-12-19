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عبدالعزيز: الفساد في ليبيا بدأ منذ تصدر “الوفاق” للمشهد

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، أنه ليس جزءًا من الحوار السياسي؛ بدليل رفض التصويت على مقترح عدم ترشيح كل من تولى مناصب سياسية منذ عام 2014، معتبرا أن الحوار عبارة عن تقاسم للسلطة فقط.

وأكد عبد العزيز أن الحرب لن تنتهي بل ما زالت تأخذ وجوهًا أخرى، معلقا على قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بتعديل سعر الصرف، بالقول إن تقارير ديوان المحاسبة وغيرها تؤكد أن الفساد بدأ منذ دخول الوفاق للمشهد.

وتطرق عبدالعزيز، إلى مطالبات وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق غير المعتمدة المهدي البرغثي المجلس الرئاسي بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإعادته إلى منصبه واعتبار إقالته مخالفة للاتفاق السياسي وأحكام القضاء، بأنه يجب أن يعلم الجميع كيف سيتصرف السراج مع هذا البيان الذي خرج به البرغثي ليكون وزير دفاع.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • يا متخلف عقليا الطبخة الدولية اصبحت جاهزة بقاء المجلس الرئاسى برئاسة السراج ورئيس حكومة من الشرق ولن يكون لا النمروش ولا البرغثى فى هذا المنصب اصلا لان الحكومة ستنال ثقة البرلمان هذه المرة ولن تكون لعبة فى يد الخوان

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