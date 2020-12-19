عبدالعزيز: الفساد في ليبيا بدأ منذ تصدر “الوفاق” للمشهد

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته محمود عبد العزيز، أنه ليس جزءًا من الحوار السياسي؛ بدليل رفض التصويت على مقترح عدم ترشيح كل من تولى مناصب سياسية منذ عام 2014، معتبرا أن الحوار عبارة عن تقاسم للسلطة فقط.

وأكد عبد العزيز أن الحرب لن تنتهي بل ما زالت تأخذ وجوهًا أخرى، معلقا على قرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج بتعديل سعر الصرف، بالقول إن تقارير ديوان المحاسبة وغيرها تؤكد أن الفساد بدأ منذ دخول الوفاق للمشهد.

وتطرق عبدالعزيز، إلى مطالبات وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق غير المعتمدة المهدي البرغثي المجلس الرئاسي بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإعادته إلى منصبه واعتبار إقالته مخالفة للاتفاق السياسي وأحكام القضاء، بأنه يجب أن يعلم الجميع كيف سيتصرف السراج مع هذا البيان الذي خرج به البرغثي ليكون وزير دفاع.

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