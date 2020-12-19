حفتر يلتقي اللواء عباس كامل والأخير يثني علي دور الجيش في مكافحة الارهاب

أثار اللقاء الذي جمع حفتر، اليوم السبت، مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل في مقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، العديد من التساؤلات حول ما إذا كان هناك أمر هام وتنسيقات جديدة تخص الأزمة الليبية.

وأكد بيان للجيش، أن اللقاء ناقش كل الملفات الأمنية ذات الإهتمام المُشترك بين البلدين إضافةً لمناقشة القضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك .

وبحسب البيان أثنى كامل على جهود الجيش في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محلياً ودولياً.

وفي الـ6 من ديسمبر الجاري، أفادت مصادر صحفية بأن حفتر، ذهب إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة التقى خلالها عدد من المسؤولين.

وأفادت المصادر أن الزيارة جاءت لمناقشة مستجدات الأوضاع.

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