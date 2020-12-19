ليبيا تشارك في أكبر مؤتمر مصرفي عربي ببيروت

شاركت الدولة الليبية في مؤتمر عقده اتحاد المصارف العربية فى بيروت لمناقشة العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسيل الأموال.

ونظم المؤتمر بالتعاون مع اتحاد الدولى للمصرفيين العرب وهو أول وأكبر مؤتمر مصرفى من نوعه لهذا العام.

ويجمع المؤتمر كلا من القيادات المصرفية العربية وأسواق البورصات العربية وبعض البنوك المركزية العربية، بمشاركة اكثر من 250 شخصية على مستوى رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين.

وشاركت في المؤتمر بجانب دولة ليبيا: مصر، الكويت، سلطنة عمان، العراق، قطر، السودان، الأردن، لبنان.

وناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات التى طرأت على صعيد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ومسألة العقوبات التى يمكن أن تفرضها الجهات الرقابية الدولية على البنوك فى حال عدم التزامها بالقوانين الدولية المرعية الإجراء.

كما ركّز على مسألة محاربة الفساد بكل أنواعه، والمخاطر الإستراتيجية الناجمة عن القرصنة الإلكترونية، وغيرها من المسائل التى تحظى حاليا باهتمام رؤساء وحدات الالتزام ومختلف المسئولين فى المصارف العربية.

وتوجه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وللاتحاد الدولى للمصرفيين العرب وسام فتوح بالشكر والتقدير للدولة اللبنانية وللأجهزة الأمنية اللبنانية، للدعم المعنوى واللوجستى الذى قدمته، لإنجاح وتسهيل انعقاد المؤتمر المصرفى فى فندق موفنبيك، بيروت تحت عنوان «مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة فى مكافحة غسيل الأموال».

واعتبر أن قرار الاتحاد بدعم من رئيس اللجنة التنفيذية الدكتور جوزف طربيه، السير فى اعتماد العاصمة اللبنانية مكانا للمؤتمر بالرغم من كل التحديات، والأحداث الأليمة التى يشهدها لبنان جاء ليؤكد مرة أخرى، على دور بيروت المالى والمصرفى الرائد فى المنطقة، وأن الأحداث التى يشهدها لبنان لم تنل من هذا الدور.