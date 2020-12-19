في تحدي لـ”باشاغا”.. التاجوري: يجب أن نكون على علم بأي قوة تريد دخول طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد آمر مليشيا ثوار طرابلس هيثم التاجوري، أن هناك تضاربًا داخل حكومة الوفاق، مشيرًا إلى أنه لا وجود لجيش ولا لشرطة في ليبيا.

التاجوري قال – في تصريحات تلفزيونية – إنه رغم ما يحدث الآن وما تعانيه ليبيا لم نر لا وزارة داخلية ولا جيش اللهم إلا جيش الصوبات الذي يخرج فجأة ويختفي فجأة”.

وتابع “أنا ومن معي ممن خرجنا في ثورة فبراير وثورنا من أجل الشارع ومازلنا مع الشارع، فلو غاب الجيش وغابت الشرطة هل نترك الناس والشعب؟”.

وحول البيان الصادر بحقه، قال التاجوري “نحن بعيدين كل البعد عن البيانات، فشغلنا الشاغل وهمنا هم الناس داخل طرابلس”.

وأضاف “الحكومة هزيلة والناس في طرابلس تعبت ولم تجد إلا التصريحات التي يخرج عليها بها كل مرة مسؤول بلا جدوى، ونحن مع الشعب ومع الشارع ولسنا بصدد الدفاع عن مؤسسات الدولة لكن لو فكر أي أحد في الاعتداء على مواطن ورفع السلاح سيتم ردعه وبقوة داخل طرابلس”.

وطالب التاجوري بأن يكون وجماعته على علم بكل من يريد الدخول لطرابلس سواء كانت دوريات أو أي قوة تريد الانتشار في طرابلس لأنه وحسب قوله، يعرف من هو مع فبراير ومن هو ضدها، منوهًا في ذات الوقت نفسه بأنه لن يمنع دخول أي قوة تابعة لوزارة الدفاع أو رئاسة الأركان، ما يشير إلى أنه يهدد أي قوات أمنية تابعة لباشاغا.

وواصل “أنا من أوائل الذين دعموا الجيش والشرطة من خلال دعم قوة المديريات والمراكز ولدي الدليل وبالمستندات”، مختتمًا بأن الوقت الآن لا يسمح بالمزايدة والمنّ حول من قدم لفبراير حسب قوله، زاعمًا أن الظرف الآن يفرض الانحياز للناس.

ووضعت داخلية الوفاق، الخميس، آمر مليشيا ثوار طرابلس هيثم التاجوري على قوائم المطلوبين لديها في تهم تتعلق بسرقة المال العام، مطالبة مليشيا الردع والتدخل السريع محور أبو سليم المعروفة بمليشيا غنيوة الككلي بتسليمه.