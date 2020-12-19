عبر نشر أعمال المبدعين.. مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة يحيي اليوم العالمي للغة العربية

مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وفي إطار اهتمامه بالمؤلفات واللغة، احتفل باليوم العالمي للغة العربية عن طريق تنظيم ورشة عمل حول أهمية اللغة ودوره في دعمها، من خلال نشر عدد من مؤلفات المبدعين الليبيين.

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