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عبر نشر أعمال المبدعين.. مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة يحيي اليوم العالمي للغة العربية

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وفي إطار اهتمامه بالمؤلفات واللغة، احتفل باليوم العالمي للغة العربية عن طريق تنظيم ورشة عمل حول أهمية اللغة ودوره في دعمها، من خلال نشر عدد من مؤلفات المبدعين الليبيين.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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