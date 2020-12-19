عبدالعزيز: الفساد في ليبيا بدأ منذ تصدرت “الوفاق” للمشهد

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته وأحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية بحسب تصنيف مجلس النواب الليبي – أنه ليس جزءًا من الحوار السياسي؛ بدليل رفض التصويت على مقترح عدم ترشيح كل من تولى مناصب سياسية منذ عام 2014، معتبرا أن الحوار عبارة عن تقاسم للسلطة فقط.

وأكد عبد العزيز أن الحرب لن تنتهي بل ما زالت تأخذ وجوهًا أخرى، معلقا على قرار المصرف المركزي بتعديل سعر الصرف، بالقول إن تقارير ديوان المحاسبة وغيرها تؤكد أن الفساد بدأ منذ دخول الوفاق للمشهد.

وتطرق عبدالعزيز، إلى مطالبات وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق المهدي البرغثي المجلس الرئاسي بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بإعادته إلى منصبه واعتبار إقالته مخالفة للاتفاق السياسي وأحكام القضاء، بأنه يجب أن يعلم الجميع كيف سيتصرف السراج مع هذا البيان الذي خرج به البرغثي ليكون وزير دفاع.