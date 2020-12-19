المشير حفتر يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية

التقى القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم، في مكتبه بمقر القيادة العامة، اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وحسب مكتب إعلام القيادة العامة فقد ناقش اللقاء الملفات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالأمن القومي المشترك.

هذا وثمن القائد العام الدور المصري البارز في القضايا العربية بوجه عام والقضية الليبية بوجه خاص، وبدوره أثنى اللواء كامل على جهود الجيش الليبي في محاربة الإرهاب والقبض على المطلوبين محليا ودوليا.

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