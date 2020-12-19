دعم سياسي وعسكري.. ننشر تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى بنغازي

أصدرت المخابرات العامة المصرية بيانا، مساء اليوم السبت، أوضحت فيه تفاصيل زيارة الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية إلى مدينة بنغازي.

وأوضحت المخابرات المصرية في بيانها: “في إطار الدور المصري الداعم لاستقرار الأوضاع في ليبيا والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها، توجه الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، اليوم السبت إلى مدينة بنغازي الليبية، لنقل رسالة دعم وتأييد من الرئيس السيسي للشعب الليبي على مختلف الأصعدة العسكرية والسياسية”.

وتابع البيان: “والتقى رئيس المخابرات العامة خلال الزيارة المشير خليفة خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي”.

وذكر البيان أن الوزير “كامل” ناقش خلال اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام، وتأكيد الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5″، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا.

وأوضح البيان أن الوزير عباس كامل التقى خلال الزيارة المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي، وعددا من أعضاء البرلمان، تم خلالها تأكيد دعم مصر كافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وناقش رئيس المخابرات العامة آخر تطورات الموقف السياسي، وكذلك بحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على جميع المستويات خلال الفترة القادمة.