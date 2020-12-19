رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يؤكد لعقيلة دعم مصر لمسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية

التقى رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل، اليوم السبت، المستشار عقيلة صالح ، رئيس مجلس النواب الليبي، وعددا من أعضاء البرلمان، تم خلالها تأكيد دعم مصر كافة مسارات التسوية الشاملة للأزمة الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وناقش رئيس المخابرات العامة آخر تطورات الموقف السياسي، وكذلك بحث سبل دفع وتطوير العلاقات المصرية الليبية على جميع المستويات خلال الفترة القادمة.

وكان رئيس المخابرات العامة، قد التقى في وقت سابق خلال زيارته إلى ليبيا المشير خليفة خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وناقش الوزير خلال اللقاء عددا من الموضوعات محل الاهتمام، وتأكيد الجهود والتحركات المصرية الداعمة لمخرجات اجتماعات اللجنة العسكرية “5+5″، والتي أسفرت عن تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ عدد من الإجراءات التي تساهم في استقرار الوضع العسكري والأمني بكافة ربوع ليبيا.