مجلس مشائخ وأعيان قبائل مدينة بنغازي يؤبن الشيخ امراجع البرغثي

أحيا مجلس مشائخ وأعيان قبائل مدينة بنغازي ،اليوم السبت ،حفلاً تأبينياً للعضو المؤسس للمجلس الشيخ امراجع الذيب البرغثي.

و شارك في الاحتفالية، التي أقيمت بقاعة مراقبة الإقتصاد بمنطقة قاريونس ،العديد من مشائخ وأعيان قبائل مدينة بنغازي.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية ،ة بتلاوة من الذكر الحكيم ومن ثم وقف الجميع دقيقة حداد مع تلاوة سورة الفاتحة على روح الفقيد، وعقب ذلك تلى الحضور من القبائل الليبية كافة بعض الكلمات مملؤة بالحزن العميق على رحيل الفقيد الذي أعطى وأفنى روحه في خدمة مدينة بنغازي دون كلل أو ملل وبدون مقابل، حيث قام المجلس بتقديم عرض مرئي للمجهودات التي قام بها المرحوم.